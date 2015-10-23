غالي ومتعب يكشفان – حديث أبو تريكة مع اللاعبين قبل القمة

كشف حسام غالي وعماد متعب لاعبا النادي الأهلي عن الحديث الذي دار بينهم وبين أيقونة القلعة الحمراء محمد أبو تريكة قبل لقاء القمة أمام الزمالك في كأس السوبر المصري.

وكان أبو تريكة قد قام بزيارة مران الأهلي قبل عدة أيام من لقاء السوبر والذي توج به الفريق الأحمر على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف لهدفين.

وتحدث غالي لقناة "سي بي سي" قائلا:"على مدار السنين هناك أشخاص يظهرون في الفترات الجيدة فقط".

واستدرك"لكن أبو تريكة يظهر دائما في وقت الصعاب وحينما احتجناه كان موجودا بجانبنا".

وأضاف"عندما قابلني تريكة في المران أول كلمة قالها لي لماذا يسيطر الحزن عليكم؟ ستعودون بكأس السوبر".

وأردف"بعد المباراة حدثني وهنأ الفريق كله من خلالي".

وأشاد غالي بتريكة قائلا:"لو تحدثت عنه حتى عام قادم لن أوفيه حقه".

أما متعب فقد تحدث"داخل الملعب هناك تريكة واحد فقط ولن يتكرر مرة أخرى، هذه حقيقة ولا بد من الاعتراف بها".

وأضاف"عندما شعر تريكة إننا نحتاجه جاء إلينا وهذا أعطى قوة لنا ولكل اللاعبين وهذا هو قيمته خارج الملعب".

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