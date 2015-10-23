غالي يختار – أفضل لاعب في القمة من الزمالك ' تواجد في كل الأماكن بالملعب '

من هو أفضل لاعب في مباراة القمة الأخيرة من الزمالك؟ حسام غالي لاعب خط وسط الأهلي يجيب.

وكان الأهلي قد تغلب على الزمالك بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما بملعب هزاع بن زايد ليتوج بكأس السوبر المصري للمرة التاسعة في تاريخه.

وأجاب غالي عن سؤال من هو أفضل لاعب في المباراة من الزمالك قائلا:"عمر جابر".

وأضاف"عمر كان رائعا يقدم المساندة الدفاعية لزملائه ومن ثم يقوم بالهجوم أيضا، كان متواجدا في كل مكان في الملعب".

وأتم"وسجل هدفا أيضا لقد كان جيدا في المباراة".

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