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متعب يجيب عن – من أكثر لاعب كانوا يهابونه من الزمالك ' إجابة غير متوقعة '

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متعب يجيب عن – من أكثر لاعب كانوا يهابونه من الزمالك ' إجابة غير متوقعة ' متعب يجيب عن – من أكثر لاعب كانوا يهابونه من الزمالك ' إجابة غير متوقعة '

من أكثر لاعب في الزمالك كان يهابه لاعبي الأهلي قبل لقاء القمة الأخير الذي جمع بينهم في كأس السوبر المصري؟ عماد متعب مهاجم الفريق الأحمر يجيب.

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وحل متعب ضيفا على قناة "سي بي سي" وسئل عن من هو أكثر لاعب في الزمالك كان يهابه لاعبي الأهلي قبل المباراة؟

وأجاب مهاجم النادي الأهلي قائلا:"ليس شخص معين".

وأوضح"نحن كنا نلاقي فريق الزمالك ككل وليس أفراد معينة، والزمالك كله لديه العديد من اللاعبين الجيدين".

وأتم"كنا نركز على مواجهة فريق كامل والخروج بنتيجة إيجابية".

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