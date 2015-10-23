متعب: كنت واثق من إهداري ركلة جزاء ضد التطواني .. وشعرت بالذنب بسبب غالي

"كنت واثق 100 % من إهداري ركلة الجزاء" .. هكذا تحدث عماد متعب مهاجم النادي الأهلي عن سبب عدم تسديد ركلة الجزاء الخامسة للأهلي أمام المغرب التطواني.

الأهلي خسر ذهابا من المغرب التطواني بهدف مقابل لاشيء ليفوز بلقاء العودة 1-0 ولكن الفريق يودع دوري الأبطال بعد الخسارة بركلات الترجيح.

وكان من المقرر أن يسدد متعب الركلة الخامسة للأهلي ولكنه اعتذر عن ذلك ليتكفل حسام غالي بالمهمة ويفشل في التسجيل ويخسر الأهلي.

وعن تلك الواقعة قال متعب: "قبل المباراة بساعات خرجت تماما من أجواء اللقاء لظروف خارجية".

وأضاف في حوار تليفزيوني مع قناة CBC "المدير الفني لم يكن يريدني في القائمة بالكامل وبعد مشاورات بين الجهاز الفني تم وضعي في القائمة كلاعب احتياطي وعلمت كل ذلك".

وأكمل حديثه قائلا: "عندما أراد الدفع بي في الدقيقة 86 قلت له: ليست مهيئا نفسيا لتسديد ركلة جزاء".

وأردف "نفسيا ومعنويا كنت واثق من إضاعتي للركلة. طوال حياتي لم أسدد الركلة الخامسة + ظروف قبل المباراة جعلتني واثق من إهدارها ولذلك اعتذرت عن تسديدها".

بعدها دخل حسام غالي ليسدد الركلة بدلا من متعب وأهدر غالي الركلة وخرج الأهلي من البطولة. فكيف كان رد فعل متعب وقتها؟

يُجيب متعب: "بمجرد إهدار غالي للركلة شعرت بالذنب. شعرت بأنني السبب في ذلك. بعدها اعتذرت لغالي".

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