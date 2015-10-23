متعب يتحدث عن الميزة التي تجمع غالي بحسام حسن

من هو أكثر لاعب يتمتع بالعصبية داخل الملعب أهو حسام غالي أم حسام حسن؟ عماد متعب مهاجم النادي الأهلي يرد.

ومن المعروف عن غالي عصبيته الشديدة داخل الملعب وهو نفس ما كان يتمتع به حسام حسن حينما كان لاعبا.

ورد متعب في تصريحاته لقناة "سي بي سي" قائلا:"الاثنين نفس الفكر والطريقة".

وأوضح"غالي وحسام حسن يحبان التحدي والفوز دائما والتتويج بالبطولات ورفع الكؤوس".

وأضاف"لقد كانت إحدى أمنيات حياتي أن ألعب بجوار حسام حسن وأشكر الله على تحقيق ذلك الأمر في كأس الأمم الإفريقية في عام 2006".

طالع أيضا

متعب: مع احترامي لقرار إدارة الأهلي.. لن أرفع أي بطولة في وجود غالي

غالي ومتعب يحكيان كواليس رفع كأس السوبر .. " لم تكن مفاجأة"

غالي يحكي كواليس حديثه مع اللاعبين قبل القمة "ارفعوا رأس الجمهور"

متعب يكشف – حينما عنف جوزيه اللاعبين بعد الفوز على الإسماعيلي بسداسية

غالي ومتعب يكشفان – حديث أبو تريكة مع اللاعبين قبل القمة

غالي يختار – أفضل لاعب في القمة من الزمالك "تواجد في كل الأماكن بالملعب"

متعب يجيب عن – من أكثر لاعب كانوا يهابونه من الزمالك "إجابة غير متوقعة"

متعب: كنت واثق من إهداري ركلة جزاء ضد التطواني .. وشعرت بالذنب بسبب غالي

متعب يختار – أصعب مباراة في مسيرته.. "ليست مواجهة واحدة"

فيديو - غالي يختار - أصعب مباراة في مسيرته .. "عندما كاد يتوقف قلبي عن النبض"

غالي ومتعب يكشفان – الانطباع الأول عن بيسيرو