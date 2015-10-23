محامى سما المصرى جمع 15 مليون توقيع لتأييد "مرسى" ضد حركة تمرد

كشفت الصفحة الشخصية للمحامى أشرف ناجى الجندى، دفاع الراقصة سما المصرى، أنه صاحب حملة تأييد للرئيس الأسبق محمد مرسى ضد حركة تمرد، وقام بجمع 15 مليون توقيع- على حد زعمه.

ونشر محامى سما المصرى على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" صورة تجمعه بموكلته، بالإضافة إلى قرار تأجيل دعوى البطلان على حكم استبعاد سما المصرى لجلسة الأحد 25/10/2015 لتقدم هيئة قضايا الدولة دفاعها فى الدعوى.

كما وجه دفاع سما المصرى رسالة لمنتقديه جاء فيها: "أقول لمن ينتقدنى لموافقتى على الدفاع عن سما المصرى أننى أؤدى عملى القانونى فى الدفاع عن المظلومين وهى ظلمت ظلمًا شديدًا وواجبى أن أقف بجانبها، فهى مواطنة مصرية لها حقوق قانونية ودستورية مثلها مثل أى مواطن مصرى طبقًا لأحكام القانون والدستور".

ومن جانب آخر، خلال متابعة الصفحة الشخصية للمحامى أشرف ناجى، تبين أنه أحد أعضاء اتحاد محامى مصر، ونشر على صفحة الرئيس الأسبق محمد مرسى بتاريخ 14 مايو 2013 بيانًا يهاجم من خلاله حركة تمرد ويتوعدهم بالسجن ويؤكد قيامه بجمع أكثر من 15 مليون توقيع لتأييد الرئيس الإخوانى حين ذاك ثم ذيله بتوقيعه، وجاء نص البيان كالآتى:

>نهاية حركة تمرد:

>يعلن أشرف ناجى الجندى المحامى أحد أعضاء اتحاد محامى مصر:

أولًا: الطعن بالتزوير صلبا وتوقيعا على كافة استمارات وتوقيعات حمله تمرد، وأعلن أنها جميعا مزورة واطلب بإحالتها جميعا للطب الشرعى لفحصها لإثبات صحة أو تزوير التوقيع الوارد بها، مع إرسالها لمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية للتأكد من صحة الرقم القومى المبين بتلك الاستمارات.

ثانيًا: إنى انتهيت من جمع 15 مليون توقيع على استمارة مؤيدة للرئيس محمد مرسى ورفضها لحركة تمرد غير الشرعية، وقد تعبت كثيرًا فى جمعهم وجمع التوقيعات عليهم وجاهزين لمن يهمه الأمر وجاهزين للعرض على الطب الشرعى ومصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لبيان صحة ما بها من بيانات الرقم القومى.

ثالثًا: عقبال ما تخلص مصلحة الطب الشرعى فحص كل الاستمارات المقدمة من حركة تمرد بسحب الثقة، والاستمارات المقدمة من أشرف ناجى الجندى المحامى بتجديد الثقة لفترة ثانية يكون مر حوالى 15 سنة تقريبا "دة إذا اشتغل الطب الشرعى والأحوال المدنية 24 ساعة متصلهة بلا توقف، كلمتة لحملة تمرد معلش غيرها فة غيرها، هاتعملوا ايه بقى فى شغل المحامين وكله بالقانون ولما تثبت صحة التوقيعات، بشرط أن يثبت صحة توقيع الـ15 مليون توقيع أبقوا ارفعوا عليا بلاغ كاذب، ويا حلوين لو ثبت أن توقيع واحد فقط مزور أو غير صحيح يبقى لبستوا جريمه تزوير فى محرر عرفى، بالشفا مقدما يا كتاكيت تشرد، تعيشوا وتلعبوا غيرها، اشوفكم فى المحاكم كمان 15 سنة وابقوا بلوا الاستمارات واستحموا بيها"

>أشرف ناجى المحامى