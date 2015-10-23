ضبط أكبر تشكيل لترويج المخدرات بالعاشر من رمضان و142 تذكرة هيروين

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن محافظة الشرقية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير وحدة المباحث الجنائية بالمحافظة، عقب تلقيه بلاغا من العقيد محمد عربان رئيس فرع البحث الجنائى بالعاشر بتفاصيل المحضر رقم 10821 جنح أول العاشر بضبط أكبر تشكيل لبيع المخدرات فى العاشر بدائرة قسم أول.

ونجحت قوة مباحث قسم أول العاشر برئاسة الرائد أحمد علاء ومعاونى المباحث النقيب إيهاب عاشور ومحمد العراقى فى ضبط "ر.م.كفافى" مواليد 1982 مسجل شقى خطر تحت رقم 691 سرقات بالإكراه فئه ب وبحوزته 72 تذكرة بودرة وفرد خرطوش وطلقة حية خرطوش ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان حساس و"ا.س.ع.حميدة" مواليد 1988 سبق اتهامه فى 2 قضية وبحوزته 32 تذكرة بودرة ومبلغ مالى وهاتف محمول و"ا.ف.م.السيد" مواليد 1987 سبق اتهامه فى 5 قضايا وبحوزته 37 تذكرة بودرة ومبلغ مالى وهاتف محمول بناء على إذن النيابة العامة، وتم ضبطهم بالطريق الخلفى للمجاورة 30 أثناء ممارسة نشاطهم غير المشروع.