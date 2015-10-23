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شاهد بالفيديو فضيحة ابن مرتضى منصور و تطاوله بالالفاظ النابية على الشعب والنخبه

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شاهد بالفيديو فضيحة ابن مرتضى منصور و تطاوله بالالفاظ النابية على الشعب والنخبه شاهد بالفيديو فضيحة ابن مرتضى منصور و تطاوله بالالفاظ النابية على الشعب والنخبه

المصدر : نجوم مصرية

احمد مرتضى منصور المرشح عن دائرة العجوزة الدقى فى الانتخابات البرلمانيه ابن رئيس الزمالك مرتضى منصور نشر له و تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك و هذا الفيديو الذى يعتبر بمثابة فضيحه له و تهديد لمستقبله السياسي
هذا الفيديو مصور وهو يتحدث الى أعضاء حملته الانتخابيه و خطة الحمله و العمل بها و لم يخلو حديثه من الفاظ نابيه و تهديد و وعيد لكل من يتجاوز و يقوم بتمزيق اللافتات الانتخابيه الخاصه به او يطلب أموال مقابل الأداء بصوته لصالحه
لم ينتهى الحديث عند هذا الحد بل وجه السباب والالفاظ النابية للنخبه و وصفهم جميعا انهم غير شرفاء و تابع حديثه قائلا نحن اقوياء ونفعص اى حد
و أخذ يتحدث احمد مرتضى منصور ابن مرتضى منصور رئيس الزمالك بالسباب و الألفاظ النابية و التهديدات و ذكر ايضا خلال حديثه حصانة مجلس الشعب قائلا ” البرلمان هيدينا حصانه نفعص بيها اى حد ”
و تطاول فى حديثه على الذات الإلهية من خلال الشتائم التى ذكرها

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