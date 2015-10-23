فيتامين “B” يحد من خطر الإصابة بسرطان الجلد

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن فيتامين “B” لا تقتصر فوائدة على تعزيز صحة الأعصاب لكنه يقلل من فرص الإصابة بسرطان الجلد.

وأظهرت الدراسة التى أشرف عليها باحثون أستراليون، أن فيتامين “B3” الذى يسمى "نيكوتيناميد" يحد من سرطان الجلد بنسبة 23 فى المئة عندما يؤخذ مرتين يومياً، وذلك بأى جرعة.

وقال كبير معدى الدراسة الدكتور ديونا داميان، أستاذ الأمراض الجلدية فى جامعة سيدنى، إن سرطان الجلد هو الشكل الأكثر شيوعا فى الولايات المتحدة، حيث يعالج منه حوالى 5 ملايين حالة فى كل عام بتكلفة قدرها حوالى 4.8 مليار دولار.

وأشار داميان إلى أن سرطانات الجلد تنمو ببطء، وتشمل القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية، لافتاً أن الأشعة فوق البنفسجية الناتجة من أشعة الشمس تسبب معظم سرطانات الجلد عن طريق إتلاف الحمض النووى لخلايا الجلد.

وأوضح الباحثون أن الأشعة فوق البنفسجية تعيق أيضا قدرة الجسم على محاربة السرطان، واستنزاف الطاقة التى تحتاجها خلايا الجلد لإصلاح تلف الحمض النووى ووقف نظام المناعة فى الجلد.

وأضاف الباحثون أن هناك دراسات سابقة تشير إلى أن فيتامين “B3” الذى يسمى نيكوتيناميد يمكن أن يعزز تجديد خلايا الجلد مع زيادة الطاقة، وتعزيز إصلاح الحمض النووى وتعزيز نظام المناعة فى الجلد.

نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.