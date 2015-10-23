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ملعقة من خل التفاح على السلطة الخضراء تخلصك من الوزن الزائد

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ملعقة من خل التفاح على السلطة الخضراء تخلصك من الوزن الزائد ملعقة من خل التفاح على السلطة الخضراء تخلصك من الوزن الزائد
خل التفاح من أهم أنواع الخل التى تتميز ببعض الخواص المفيدة للجسم، وأهمها التخلص من الوزن الزائد، ولكن كيف يساعد خل التفاح على التخلص من الوزن الزائد؟

وعن هذا التساؤل، تجيب الدكتورة آمال فتحى استشارى السمنة والنحافة، مشيرة إلى أن خل التفاح يحتوى على بعض الخصائص الطبيعية الحارقة والمحبطة للدهون وخاصة المتواجدة فى البطن والأرداف، ويعتبر من أهم الوصفات التى ينصح دائما بتناولها للقضاء على الوزن الزائد.

وتتابع استشارى السمنة والنحافة، أن تناول خل التفاح علاج قوى يخلصك من السمنة ويمتعك بالرشاقة، ولكن يجب أن يؤخذ بطريقة معينة حتى نتجنب حدوث مضاعفات فى المعدة.

وتنصح استشارى السمنة والنحافة د. آمال، بضرورة تناول خل التفاح عن طريق إضافة معلقة صغيرة منه على طبق السلاطة الخضراء، أو إضافة ملعقة صغيرة منه على كوب من الماء الدافئ بعد كل وجبة من الثلاث وجبات.

وأخيرا تنصح استشارى السمنة والنحافة، أصحاب بعض الأمراض كمشاكل المعدة أو فى الجهاز الهضمى والأمعاء بتجنب تناول خل التفاح حتى يتجنبوا الشعور بالألم وحدوث بعض المضاعفات كقرح المعدة.

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مصر 365