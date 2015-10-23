الأمن التونسي ينجح في الكشف عن خلية إرهابية بالعاصمة

نجحت قوات الأمن التونسية في الكشف عن خلية إرهابية بالعاصمة التونسية تقوم بتوفير المساعدات المالية لعائلات الإرهابيين.

وقالت وزارة الداخلية التونسية – في بيان اليوم الجمعة – وفقًا لما نقلته “أ ش أ ” إنه “في إطار رصد أنشطة العناصر الإرهابية خاصة الهاربة بالخارج وكشف ارتباطاتها بالداخل، تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة من كشف خلية بتونس العاصمة مرتبطة بعناصر إرهابية تونسية هاربة بالخارج، تتولى توفير مساعدات مالية لعائلات العناصر الإرهابية سواء الهاربة أو المسجونة”.

وأوضح البيان أن الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بالإدارة العامة للمصالح المختصة تمكنت من إيقاف عنصرين من هذه الخلية وحجز مبلغا ماليا قدره 4500 دينار ولوحات رقمية وهواتف جوالة.

وأضافت أنها لا تزال تواصل القبض على بقية عناصر الخلية قبل إحالة المتحفظ عليهما إلى العدالة بعد استكمال التحقيقات مع النيابة العامة.