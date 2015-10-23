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بالفيديو..نشرة اليوم السابع: حبس حسن مالك 15يوماً لاتهامه بإضرار الاقتصاد

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بالفيديو..نشرة اليوم السابع: حبس حسن مالك 15يوماً لاتهامه بإضرار الاقتصاد بالفيديو..نشرة اليوم السابع: حبس حسن مالك 15يوماً لاتهامه بإضرار الاقتصاد
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفى ما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

حبس حسن مالك وكرم عبد الوهاب 15يوماً لاتهامهما بالإضرار بالاقتصاد القومى

الأوقاف تحذر من المتاجرة بالدين والتحريم والتحليل بالانتخابات البرلمانية

مورجان فيرمان يوافق على استخدام صوره بالأهرامات ضمن حملة الترويج لمصر

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة تستمر 48 ساعة..وانخفاض الحرارة 10 درجات الأحد المقبل

جماهير فيورينتينا تشن حملة عدائية ضد محمد صلاح

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مصر 365

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