بالفيديو..نشرة اليوم السابع: حبس حسن مالك 15يوماً لاتهامه بإضرار الاقتصاد

وفى ما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

حبس حسن مالك وكرم عبد الوهاب 15يوماً لاتهامهما بالإضرار بالاقتصاد القومى

الأوقاف تحذر من المتاجرة بالدين والتحريم والتحليل بالانتخابات البرلمانية

مورجان فيرمان يوافق على استخدام صوره بالأهرامات ضمن حملة الترويج لمصر

“الأرصاد”: رياح نشطة وأتربة تستمر 48 ساعة..وانخفاض الحرارة 10 درجات الأحد المقبل

جماهير فيورينتينا تشن حملة عدائية ضد محمد صلاح