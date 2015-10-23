أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

ارتفاع عدد المصابين بنيران الاحتلال بالضفة لـ60 بينهم 39 بالرصاص الحى

Google+ Print
ارتفاع عدد المصابين بنيران الاحتلال بالضفة لـ60 بينهم 39 بالرصاص الحى ارتفاع عدد المصابين بنيران الاحتلال بالضفة لـ60 بينهم 39 بالرصاص الحى
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع المصابين فى الضفة الغربية إلى 60 مواطنا، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مناطق مختلفة من مدن الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، مساء اليوم الجمعة، أن 39 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحى، فيما أصيب 7 آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، إضافة إلى إصابة شاب نتيجة دهسه من قبل مركبة عسكرية إسرائيلية، كما أصيب شابان إثر تعرضهما للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلى، فيما أصيب 4 آخرون نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وفى الخليل أصيب 20 مواطنا بالرصاص الحى، و5 آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، فيما أصيب شاب نتيجة اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب المبرح، فيما أدخلت 3 حالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأصيب 3 مواطنين بالرصاص الحى وآخر بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم، فيما أصيب شاب نتيجة الدهس بمركبة عسكرية إسرائيلية، إضافة لإصابتين باعتداء جيش الاحتلال بالضرب المبرح، وإصابة اختناقا بالغاز المسيل للدموع.

وفى نابلس أصيب 5 شبان بالرصاص الحى، فيما أصيب 11 مواطنا بالرصاص الحى بمواجهات مع الاحتلال فى رام الله، إضافة لإصابة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط.


>- بان كى مون: آمل أن تفضى كل المشاورات حول الأوضاع بالقدس إلى وقف العنف
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365