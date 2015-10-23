ارتفاع عدد المصابين بنيران الاحتلال بالضفة لـ60 بينهم 39 بالرصاص الحى

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتفاع المصابين فى الضفة الغربية إلى 60 مواطنا، خلال المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى فى مناطق مختلفة من مدن الضفة الغربية، اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة، فى بيان صحفى، مساء اليوم الجمعة، أن 39 مواطنا أصيبوا بالرصاص الحى، فيما أصيب 7 آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، إضافة إلى إصابة شاب نتيجة دهسه من قبل مركبة عسكرية إسرائيلية، كما أصيب شابان إثر تعرضهما للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلى، فيما أصيب 4 آخرون نتيجة الاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وفى الخليل أصيب 20 مواطنا بالرصاص الحى، و5 آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط، فيما أصيب شاب نتيجة اعتداء جيش الاحتلال عليه بالضرب المبرح، فيما أدخلت 3 حالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وأصيب 3 مواطنين بالرصاص الحى وآخر بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط فى مواجهات مع الاحتلال فى بيت لحم، فيما أصيب شاب نتيجة الدهس بمركبة عسكرية إسرائيلية، إضافة لإصابتين باعتداء جيش الاحتلال بالضرب المبرح، وإصابة اختناقا بالغاز المسيل للدموع.

وفى نابلس أصيب 5 شبان بالرصاص الحى، فيما أصيب 11 مواطنا بالرصاص الحى بمواجهات مع الاحتلال فى رام الله، إضافة لإصابة بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط.

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