هيئة الاستثمار:توقيع مشروعات بقيمة 12 مليار دولار فى مؤتمر مطروح الاقتصادى

كشف علاء عمر الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه من المقرر أن يتم خلال مؤتمر "مطروح.. مستقبل الاستثمار"، توقيع وتفعيل عقود العديد من المشروعات، من بينهم مشروعان سياحيان أحدهما لتطوير هضبة عجيبة بقيمة 3 مليارات دولار، والآخر لتطوير منطقة روميل بقيمة 4 مليارات دولار، بالإضافة إلى مشروعات صناعية بقيمة 5 مليارات دولار.

وأضاف "عمر"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، فور وصوله مقر استضافة المؤتمر، مساء اليوم الجمعة، أن إقامة المؤتمر الاقتصادى بمحافظة مطروح من شأنه أن يسهم فى تنشيط الحركة الاقتصادية والاستثمارية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى بأكملها.

وأوضح الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن المشروعات التى تم الاتفاق عليها خلال زيارة الوفد المصرى لدولة الإمارات تتضمن كذلك مشروعا لتطوير المنطقة الغربية كاملةً لواحة سيوة سياحيا وزراعيا وسكنيا وصناعيا وثقافيا، وآخر لاستصلاح الأراضى الصحراوية بالمحافظة، فضلا عن مشروعات صناعية أخرى مثل إقامة مصنع للملح الصخرى، وإنشاء مصنع آخر لزيت الزيتون بسيوة، وإقامة حديقة حيوان بالمحافظة، وعمل مزارع سمكية تسهم فى استغلال الموارد الطبيعية للساحل الشمالى، بالإضافة إلى إقامة مصنع لإنتاج المياه بمطروح، وعدد من المشروعات الأخرى فى مجال الاستثمار الزراعى بالمحافظة.