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محامٍ لـ"البيت بيتك": حرس وزير الداخلية السابق اعتدوا علىّ بالضرب

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محامٍ لـ"البيت بيتك": حرس وزير الداخلية السابق اعتدوا علىّ بالضرب محامٍ لـ"البيت بيتك": حرس وزير الداخلية السابق اعتدوا علىّ بالضرب
قال صلاح حسين، المحامى، إن حرس وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، اعتدوا عليه بالضرب بسبب رفضه إبراز بطاقته الشخصية أمام منزل الوزير السابق، بعد اصطفاف سيارته أمام مقر عمله، مؤكدا أن قسم الدقى فرض عليه أن يحرر محضرا فى القسم وإعداد تقرير مبدئى عن الواقعة.

وأضاف المحامى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور عبر برنامجها "البيت بيتك" المذاع على فضائية "ten"، أنه فوجئ ببعض من الرجال يرتدون "بدل"، وقاموا بتهديده بعمل مذكرة مكتوب بها أنه تعدى عليهم، وقاوم السلطات، مؤكدا أنه على الصلح فى محضر الواقعة.


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