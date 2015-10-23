رئيس غرفة صناعة الأدوية السابق: "السوفالدى المصرى" آمن بنسبة 100%

أكد الدكتور مكرم مهنى، رئيس غرفة صناعة الأدوية السابق، أن "ins" تعتبر تجربة مصر بالنسبة لسعر السوفالدى، والتى تعد 1% من سعره الأصلى، هى تجربة لن تتكرر وإنجاز فى حد ذاته.

أوضح مكرم مهنى، خلال حلوله ضيفاً ببرنامج "نظرة"، على شاشة فضائية صدى البلد، أن "السوفالدى المصرى" هو دواء أمن بنسبة 100% على مرضى الكبد، مشيراً إلى أن المراحل البحثية والمعملية والاختبارية التى يمر بها الدواء قبل طرحه فى الأسواق لا يمكن التغاضى عن أحدها بأى شكل من الأشكال.

اضاف رئيس غرفة صناعة الأدوية السابق، أن عددا قليلا من مرضى الكبد يقومون بشراء "السوفالدى" من الصيدليات بسبب ارتفاع سعره الشرائى والتى تصل إلى 9700 جنيه، مؤكداً أن الدواء يتم صرفه عن طريق مراكز وزارة الصحة والذى يقل بنسبة 300 دولار.

أشار الدكتور مكرم مهنى، إلى أن الخامات الوحيدة التى تخضع للرقابة 100% هى المواد الخام الدوائية، وأن معظم المواد الخام التى تدخل فى صناعة دواء مرضى الكبد يتم استيرادها من الهند، لأن لديها أكبر مراكز الأبحاث الدوائية فى العالم.

وذكر أن 82% من الأدوية المتواجدة فى الأسواق هى صناعة مصرية، بحيث يكون 18% فقط أدوية مستوردة من الخارج وهى أدوية السرطان والأنسولين والأدوية التى تدخل فيها مواد تخليقية.