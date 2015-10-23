بالفيديو - قبل رائعة السعيد.. 10 أهداف من مسافات بعيدة في الدوري المصري

منها ما هو خطأ من حارس المرمى.. لكن أغلبها براعة من صاحب التصويبة البعيدة. هذا ما أبدع فيه عبد الله السعيد نجم الأهلي في شباك طلائع الجيش.

وسجل عبد الله السعيد هدف الأهلي الذي حصد به النقاط الثلاثة أمام طلائع الجيش في افتتاحية الدوري يوم الخميس.

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ويستعرض FilGoal.com 10 أهداف أمتعت ناظريها في الدوري المصري بعد أن جاءت من مسافات بعيدة.

- هدف محمود علاء لحرس الحدود في اتحاد الشرطة

- هدف شيكابالا في الشرطة

- هدف محمد الهردة لحرس الحدود في الزمالك

- هدف صلاح ريكو للشرطة في إنبي

- هدف أحمد الميرغني للزمالك في إنبي

- هدف عبد الحميد حسن لإنبي في مرمى الحضري

- إبراهيم سعيد في إنبي

- حمزة الجمل (الإسماعيلي x غزل المحلة) الدوري المصري 1991

- خالد الغندور (الزمالك x اتحاد عثمان) الدوري المصري 1995

- صلاح سليمان لإنبي في الرجاء