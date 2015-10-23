«ألفابت» مالكة «جوجل» تطرح أول عملية لإعادة شراء أسهمها

طرحت “ألفابت”، الشركة القابضة الجديدة لجوجل، أول عملية لإعادة شراء أسهمها وتجاوزت توقعات وول ستريت لأرباحها مدعومة بتقدم قوي في سوق إعلانات الفيديو والهاتف المحمول، مما أدى إلى ارتفاع أسهمها إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

> ورحبت وول ستريت، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية” بحجم الإيرادات والأرباح، التي فاقت بكثير متوسط توقعات المحللين، بالإضافة إلى إعادة شراء الأسهم غير المتوقعة، إذ تراهن وول ستريت حاليًا على أن الشركة ستسجل المزيد من النمو، وقالت ألفابت إن إيراداتها في الربع الثالث من العام ارتفعت 13 بالمئة إلى 18.68 مليار دولار، متجاوزة متوسط التوقعات في وول ستريت البالغ 18.53 مليار دولار.

وبلغت أرباح الشركة 7.35 دولار للسهم بزيادة قدرها 17.6 بالمئة عن الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك الرقم مرتفع أيضا عن متوسط توقعات المحللين البالغ 7.21 دولار للسهم.

وتأتي النتائج في وقت حيوي للشركة مع تحولها من الاعتماد على أجهزة الكمبيوتر إلى الهواتف المحمولة، حيث الإعلانات أقل ربحية بوجه عام، بينما تواجه منافسة متنامية من منافسين مثل فيسبوك.

وتتجه الشركة نحو هيكل جديد لها سيسلط المزيد من الضوء على أجزاء من ألفابت مثل ذراعها السري للأبحاث “غوغل إكس”، وسيكون الربع التالي هو الأول الذي تعلن فيه الشركة نتائجها تحت هذا الهيكل الجديد.

وبشكل كبير قفزت أسهم ألفابت 9 بالمئة تقريبا إلى 741 دولارا للسهم مسجلة مستوى قياسيا، وعند ذلك المستوى تصبح القيمة السوقية للشركة حوالي 500 مليار دولار مما يجعلها ثاني أكبر شركة من حيث القيمة في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بعد أبل.