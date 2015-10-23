بعد فيديو رقصة «زومبا».. ريم أحمد لأونا: الناس هاجمتني من غير ماتفهم وربنا يسامحهم

كتب: محمد الموجي

عبرت الفنانة ريم أحمد، عن استيائها مما تعرضت له من هجوم عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، بسبب فيديو تقدم فيه رقصة «زومبا»، وذلك خلال حملة لدعم و توعية مرضى السرطان تحت رعاية مستشفى بهية.

وأضافت ريم خلال اتصال هاتفي بوكالة أونا للأنباء، أولًا ربنا يسامح كل الناس اللي هاجمتني من غير ما تكلف نفسها وتسأل هو ايه ده، وللتوضيح أنا مدربة «زومبا»، والزومبا (أنواع) رقص يتم استخدامها للتغلب على الطاقات السلبية، وناس كتير بتشكرني بعد التدريب.

وأوضحت ريم أن «الإيفنت» كان مخصص للسيدات فقط، وأن أحد البنات قامت بتحميل الفيديو دون أن علمها على صفحتها الشخصية، وأنها طلبت منها حذفه إلا أن انه كان قد انتشر بأكثر من موقع.

واستنكرت ريم التعليقات المسيئة لها وللفنان محمد صبحي على الفيديو، متسائلة: إزاي الناس تهاجمني من غير ما تسأل وتفهم هو ايه ده؟!، وياترى الناس بعد ما تعرف الحقيقة هتشيرها بنفس الطريقة اللي هاجموا بيها، مشيرة إلى أن الأمر ضايقها كثيرًا.