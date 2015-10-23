الغى العريس حفل الزفاف في اخر لحظة فقامت ام العروسة باغرب فعل سبب دهشة للجميع

يوم الزفاف هو اجمل الايام التي تظل محفورة للابد في ذاكرة اي عروسة , لما يمثل لها من يوم تحقق فيه جميع احلامها بحياة جديدة وشخصية مستقلة و بيت هي فيه الملكة التي تسير فيه جميع اموره بدون ما يوجد من يشاركها , و لكن اليوم حول العريس هذا اليوم الى ذكرى مؤلمة حزينة في قلوب عروسه .

ففي يوم حفل الزفاف بينما الجميع يستعد للذهاب الى الحفل , فوجئ اهل العروسة برسول من طرف العريس يبلغهم ان العريس قد اتخذ قرارا بعدم حضور الحفل , و انه قد الغى قرار الزواج , لتكون صدمة قاسية لاهل العروسة , ليقوموا سريعا بابلاغ المدعوين بان الزفاف قد الغى .

و لكن أم العروس كان لها تفكيرا اخر عندما فكرت في قاعة الفرح التي تكلف حجزها الالاف , و تكلفة الطعام التي تجاوزت 35 الف دولار , فقررت ان يقام الحفل ليجتمع فيه مشردين و فقراء المدينة ليحتفلوا بيوم لن يسعدهم الحظ ان يتكرر مره اخرى , و بالفعل كان يوما سعيدا في حياة فقراء و مشردين المدينة بدخولهم الى مكان من افخم الاماكن في البلدة و تناولهم طعاما فاخرا .

و بذلك فقد حولت ام العروسة حزن ابنتها و تعاستها الى فرح بعمل عظيم عندما اسعدت الالاف من الفقراء و المساكين و تمسح دموع ابنتها لتضع مكانها ابتسامه جميلة .

شبكةعيونالإخبارية

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