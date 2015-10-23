أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. منوعات
  4. حول العالم

الغى العريس حفل الزفاف في اخر لحظة فقامت ام العروسة باغرب فعل سبب دهشة للجميع

Google+ Print

يوم الزفاف هو اجمل الايام التي تظل محفورة للابد في ذاكرة اي عروسة , لما يمثل لها من يوم تحقق فيه جميع احلامها بحياة جديدة وشخصية مستقلة و بيت هي فيه الملكة التي تسير فيه جميع اموره بدون ما يوجد من يشاركها , و لكن اليوم حول العريس هذا اليوم الى ذكرى مؤلمة حزينة في قلوب عروسه .

 

ففي يوم حفل الزفاف بينما الجميع يستعد للذهاب الى الحفل , فوجئ اهل العروسة برسول من طرف العريس يبلغهم ان العريس قد اتخذ قرارا بعدم حضور الحفل , و انه قد الغى قرار الزواج , لتكون صدمة قاسية لاهل العروسة , ليقوموا سريعا بابلاغ المدعوين بان الزفاف قد الغى .

 

و لكن أم العروس كان لها تفكيرا اخر عندما فكرت في قاعة الفرح التي تكلف حجزها الالاف , و تكلفة الطعام التي تجاوزت 35 الف دولار , فقررت ان يقام الحفل ليجتمع فيه مشردين و فقراء المدينة ليحتفلوا بيوم لن يسعدهم الحظ ان يتكرر مره اخرى , و بالفعل كان يوما سعيدا في حياة فقراء و مشردين المدينة بدخولهم الى مكان من افخم الاماكن في البلدة و تناولهم طعاما فاخرا .

و بذلك فقد حولت ام العروسة حزن ابنتها و تعاستها الى فرح بعمل عظيم عندما اسعدت الالاف من الفقراء و المساكين و تمسح دموع ابنتها لتضع مكانها ابتسامه جميلة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب