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نشرة ONA| فؤاد يجاوب على “100 سؤال” في الحياة.. وإيمان عز الدين تقدم المؤتمر الاقتصادي

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نشرة أخبار ONA

نشرة أخبار ONA

كتبت- إنجي لطفي

تقدم وكالة أنباء أونا  نشرتها الخاصة بأخبار وسائل الإعلام، وبرامج التوك شو، وغيرها من البرامج التي تعرض على الشاشات المصرية الرسمية والخاصة

اتفاق قناتي النهار ودويتش فيله، على إنتاج حلقة مشتركة من برنامج “شباب توك” في القاهرة.. للمزيد

قناة النهار

قناة النهار

الإعلامية إيمان عز الدين تقدم حفل افتتاح المؤتمر الاقتصادي بمرسى مطروح، وقناة الحياة أحد الرعاة الإعلاميين للمؤتمر.. للمزيد

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إيمان عز الدين

الفنان محمد فؤاد يكشف عن علاقته بـ”نجل مبارك”، في برنامج ” 100 سؤال” مع شلهوب علي الحياة..غداً.. للمزيد

محمد فؤاد

محمد فؤاد

شبكات الإذاعة المصرية تبث وقائع وجلسات المؤتمر الاقتصادي بمطروح علي الهواء، كما ستنقل حفلي الفنان تامر حسني والمطربة آمال ماهر..غداً.. للمزيد

محافظة مطروح

محافظة مطروح

المؤامرة الصهيونية، وتقييم الأوضاع السياسية في الشرق الأوسط، وسد النهضة.. أبرز ما يتحدث عنه اللواء حاتم باشات، وكيل جهاز المخابرات العامة سابقًا، مع معتزة مهابة على راديو 90 90.. للمزيد

معتزة مهابة

معتزة مهابة

دعم المواطن المصري، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وزيادة المعاشات .. أبرز ما تتحدث عنه غادة والي في لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج ” بوضوح” علي شاشة الحياة بعد غد.. للمزيد

غادة والي

غادة والي

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أونا

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