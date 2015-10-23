حسام غالى: شارة قيادة الأهلى لا تعنينى والبطولات هى الأهم

قال حسام غالى، قائد الأهلى، إن مجلس الإدارة برئاسة المهندس محمود طاهر، لم يتراجع حتى الآن عن قرار سحب شارة القيادة، موضحًا أن الأقاويل التى ترددت مؤخرًا حول دراسة المجلس لإعادة شارة القيادة له مجرد شائعات ليس لها أى أساس من الصحة.

وأضاف غالى الذى حل ضيفًا ببرنامج "معكم" الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى عبر فضائية "cbc"، أن شارة القيادة لا تعنيه بقدر ما يعنيه بحثه عن البطولات والألقاب من أجل إعلاء اسم القلعة الحمراء.

وقال الكابيتينو، إن عماد متعب أبلغه قبل الصعود على منصة التتويج لتسلم كأس السوبر المحلى، بأنه لن يرفع الكأس، وأنا من سيقوم برفعه والاحتفال به.