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سفينة حربية تغادر قاعدة الأسطول الروسي إلى الأطلسي

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سفينة حربية تغادر قاعدة الأسطول الروسي إلى الأطلسي سفينة حربية تغادر قاعدة الأسطول الروسي إلى الأطلسي

أرشيفية

توجهت سفينة حربية روسية، اليوم الجمعة، إلى المحيط الأطلسي.

غادرت سفينة “فيتسي أدميرال كولاكوف”، اليوم الجمعة، قاعدة البحرية الروسية في مدينة سيفيرومورسك في شمال روسيا، متوجهة إلى المحيط الأطلسي عبر بحر بارينتس،وفقًا لما نقلته “سبوتنيك”.

وقال العقيد فاديم سيرغا، المتحدث باسم البحرية الروسية، إن طاقم “فيتسي أدميرال كولاكوف” سيجري عددا من التدريبات أثناء الرحلة إلى المحيط الأطلسي.

وتحمل “فيتسي أدميرال كولاكوف” على متنها طائرات مروحية من طراز “كا-27″.

وقال المتحدث إن المروحيات التي تحملها “فيتسي أدميرال كولاكوف” ستقوم بطلعات تدريبية.

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