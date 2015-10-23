بالفيديو.. مدرس يتسبب فى إصابة تلميذة ابتدائى بـ7 جروح و63 غرزة فى الغربية

حرر المواطن ياسر على أبو وردة، محضرًا يحمل رقم 13جنح قسم ثالث المحلة أمس ضد "أحمد.ا"، مدرس رياضيات، ويعمل فى سنتر دروس بالمحلة، اتهمه بدفع ابنته "شهد" بالصف الخامس الابتدائى على باب زجاجى داخل السنتر، مما أدى لسقوط الزجاج عليها وإصابتها بـ7جروح قطعية طول الواحد يتراوح من 7:10سم وتم تخيط الجروح بـ63 غرزة.

وقال والد التلميذة، إن المدرس المذكور أثناء قيامه بشرح درس فى مادة الرياضيات داخل السنتر شاهد ابنته وهى ترسم فى الكراسة وقام بتعنيفها وتمزيق الكراسة وطردها خارج الفصل إلا أن ابنته اعتذرت عما بدر منها ولم تشفع لها اعتذاراتها، فقام بدفعها على باب الحجرة الزجاجى فاصطدمت التلميذة بالباب وسقط عليها الزجاج مما أدى لإصابتها بـ7 جروح قطعية فى يدها.

وأضاف والدها أن المدرس أنكر فى بداية الأمر الواقعة إلا أن زملاء التلميذة أكدوا ارتكابه الواقعة وحاول المدرس ومديرا السنتر الضغط عليه لعدم تقديم شكوى ضد المدرس وحاولوا تقديم مبلغ 3 آلاف جنيه له مقابل عدم تصعيد الموقف، مضيفا، أنه توجه للقسم وحرر محضرًا ضد المدرس اتهمه بارتكاب الواقعة وقام بإثبات ذلك فى المحضر.

وتابع والد التلميذة، أن ابنته تعانى من أزمة نفسية حادة جراء ما حدث لها من المدرس، مطالبا بالتحقيق معه والحصول على حق ابنته بالقانون.

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