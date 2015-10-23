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الأوقاف: إعادة فتح مسجد الحسين غدا.. ومنع تواجد أى شيعى بساحة الجامع

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الأوقاف: إعادة فتح مسجد الحسين غدا.. ومنع تواجد أى شيعى بساحة الجامع الأوقاف: إعادة فتح مسجد الحسين غدا.. ومنع تواجد أى شيعى بساحة الجامع
قال الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تغلق ضريح الحسين 3 أيام، وتهدد بمعاقبة المخالفين وذلك لتوخى الحذر فى احتفال الشيعة بيوم عاشوراء، مؤكدا منع أى شيعى يتواجد أى فى مسجد الحسين أو بساحته.

وأضاف محمد عبد الرازق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى أنور عبر برنامجها "البيت بيتك" المذاع على فضائية "ten"، أن غدا سيتم فتح الضريح والمسجد ولا توجد أى مشكلة إطلاقا، مؤكدا أن هذا الإجراء يحدث كل عام احتفالا بيوم عاشوراء، مضيفا أن الوزارة تحصن المسجد لعدم وجود احتكاك ما بين الشيعة والمواطنين.

وأشار رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إلى أن جميع مساجد الجمهورية يغلق عقب الصلاة مباشرة مضيفا أن أعداد الشيعة فى تعد على أصابع اليد.

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مصر 365

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