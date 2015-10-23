أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الأوقاف ترد على مقتدى الصدر: فكره لا يلزمنا.. والشيعة 3 أفراد ولا نخشاهم

Google+ Print
الأوقاف ترد على مقتدى الصدر: فكره لا يلزمنا.. والشيعة 3 أفراد ولا نخشاهم الأوقاف ترد على مقتدى الصدر: فكره لا يلزمنا.. والشيعة 3 أفراد ولا نخشاهم
علق الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، على مهاجمة المرجع الشيعى مقتدى الصدر، مؤكدا أن المرجع الشيعى مقتدى الصدر له فكره وله أن يقول ما يريد دون أن يلزمنا بشىء ولعلماء الأزهر والأوقاف لهم فكرهم.

وأضاف عبد الرازق لـ"اليوم السابع" أن الأزهر يرفض الفكر والمد الشيعى، ويقوم بتوعية أبنائه فى الأزهر والأوقاف بذلك، مؤكدا أن الشيعة بمصر 3 أفراد لا يشكلون خطرا، وغلق الضريح جاء خشية اندساس أحد المتشددين وتوظيف المشهد سياسيا.

ولفت عبد الرازق إلى أن الضريح سوف يفتح عقب الصلوات غدا السبت، حتى يتمكن المريدون من زيارته.

مقتدى الصدر متطاولا على مصر: غلق الحكومة مقام الحسين بداية نهايتهم
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر