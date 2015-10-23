الأوقاف ترد على مقتدى الصدر: فكره لا يلزمنا.. والشيعة 3 أفراد ولا نخشاهم

علق الشيخ محمد عبد الرازق عمر، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، على مهاجمة المرجع الشيعى مقتدى الصدر، مؤكدا أن المرجع الشيعى مقتدى الصدر له فكره وله أن يقول ما يريد دون أن يلزمنا بشىء ولعلماء الأزهر والأوقاف لهم فكرهم.

وأضاف عبد الرازق لـ"اليوم السابع" أن الأزهر يرفض الفكر والمد الشيعى، ويقوم بتوعية أبنائه فى الأزهر والأوقاف بذلك، مؤكدا أن الشيعة بمصر 3 أفراد لا يشكلون خطرا، وغلق الضريح جاء خشية اندساس أحد المتشددين وتوظيف المشهد سياسيا.

ولفت عبد الرازق إلى أن الضريح سوف يفتح عقب الصلوات غدا السبت، حتى يتمكن المريدون من زيارته.

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