إصابة 5 أشخاص بحروق أثناء مشاجرة بين عائلتين فى قرية شرمساح بدمياط

تلقى مركز شرطة الزرقـا بمحافظة دمياط، بلاغا من الأهالى بحدوث مشاجرة بناحية قرية شرمساح بدائرة المركز، بالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من رضا يونس إبراهيم الزيات 45 سنة "نقاش"، ومحمد رضا يونس إبراهيم 16 سنة "طالب" "نجل الأول" ومصابان بحروق من الدرجة الأولى بالقدمين، وخالد أحمد الكيال 42 سنة "عامل"، وكريم خالد أحمد الكيال 16 سنة "طالب" ونجل الثالث ومصابان بحروق من الدرجة الأولى والثانية بالقدمين والساعدين.

وتلقى الجميع الإسعافات اللازمة بمستشفى الزرقـا المركزى وغادروها، ومن المصابين حمدى أبو خليل السيد شعبان سن 48 عامل ..وجميعهم مقيمون بناحية شرمساح بدائرة المركز، و( طرف ثان ) ممثل فى السادات السادات عبد الخالق سن 45 عامل و محى الدين السادات سن 16 طالب ، ومعتز السادات السادات سن 20 طالب " نجلى الأول "وجميعهم مقيمون بذات الناحية .

وقام خلالها الطرف الثانى بإلقاء قطع قماش مشتعلة على الطرف الأول مما أدى إلى حدوث إصابته وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب الجيرة.

وبسؤال الطرفة الأول، اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه وإحداث إصابته، وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط الأول من الطرف الثانى.

وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة ضبط الثانى والثالث من الطرف الثانى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12685 جنح مركز شرطة الزرقـا لسنة 2015.