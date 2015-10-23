جمارك سوهاج تحبط محاولة تهريب 13 ألف دينار كويتى

أحبطت سلطات جمارك مطار سوهاج، وبالتعاون مع شرطة أمن الموانئ، محاولة تهريب كمية كبيرة من النقد الأجنبى، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وتعديلاته والتعليمات السارية بهذا الخصوص.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له اليوم، الجمعة، إن رئيس قسم التفتيش فيصل أبو عميرة اشتبه فى أحد الركاب المصريين المسافرين إلى الكويت، وبتفتيشه تم العثورعلى 13 ألف دينار كويتى.

وأشار إلى أنه تقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر تهرب جمركى والتحفظ على المضبوطات.