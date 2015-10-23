الاحد.. نيابة العجوزة تستمع لاقوال مرتضى منصور فى إتهامه بضرب مرشح

حددت نيابة العجوزة برئاسة المستشار هادى عزب يوم الأحد المقبل، لسماع قوال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك فى البلاغ المقدم ضده من العميد مدحت الحناوى مرشح دائرة "الدقى والعجوزة" ويتهمه فيه بالتعدى عليه بالضرب أثناء وجوده داخل لجنة فرعية وكيلاً عن ابنه أحمد المرشح بذات الدائرة، فضلا عن تعديه لفظياً على مشرفة اللجنة.

كما طلبت النيابة المذكرة المحررة بواسطة رئيس لجنة "الدقى والعجوزة" المستشار ناجى شحاتة للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة المقيدة برقم 21252 جنح العجوزة لسنة 2015.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال شاهد أحضره العميد مدحت الحناوى، وأكد صحة ما جاء فى بلاغه من تعدى مرتضى منصور عليه بعد مشادة بينهما نتيجة توجيه "مرتضى" الناخبين لصالح ابنه.

وقال العميد مدحت الحناوى فى تحقيقات النيابة، إنه كان داخل إحدى اللجان الفرعية بدائرة "الدقى والعجوزة"، لمتابعة سير الانتخابات والعملية التصويتية، وفوجئ بمرتضى منصور يخالف القانون ويكسر الصمت الانتخابى، من خلال توجيه الناخبين للتصويت لابنه "أحمد".

وأضاف "الحناوى" بأنه توجه على الفور لرئيس اللجنة وأخبره بما حدث من "مرتضى"، الذى تدخل وحدثت مشادة كلامية بينهما ثم ركله بقدمه فى ركبته ما أدى لإصابته بكدمة وتمزق فى الأربطة، وقدم "الحناوى" للنيابة تقريرا طبيا يشرح حالته الصحية وما به من إصابات.

>