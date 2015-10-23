المتهمان ببيع لحوم الحمير للمواطنين بالبحيرة: إحنا تجار جلود

نفى "رفيق.م.ا" و"محمد.ش.ا" أمام نيابة شبراخيت اتهامهما بذبح عدد من الحمير قرب مصرف بقرية الجزار بقرية فرنوى التابعة لمركز شبراخيت وبيع لحومها للمواطنين على أنها أبقار، وادعيا أنهما تجار جلود وذبحا الحمير للحصول على جلودها .

و طلبت النيابة إجراء التحريات حول المتهمان وطبيعة عملهما خاصة بعد العثور معهما على سلاح نارى ( فرد خرطوش ) ودلت التحريات الأولية لرجال المباحث أن سيارة نصف نقل كانت بجانب المتهمين فرت هاربة فور وصول القوات .

كان المستشار أحمد الأحول، مدير نيابة شبراخيت، قرر أمس حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامهما بذبح عدد من الحميروبيعها على أنها لحوم أبقار، ووجهت اليهما تهمتى الغش التجارى وذبح حيوانات خارج المجزر وغير مسموح بذبحها إلا بتصريح من حديقة الحيوان فيما سادت حالة من الغضب بين أهالى البحيرة،وامتنع كثير منهم عن شراء اللحوم.

كان فريقًا من رجال مباحث البحيرة، برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وعضوية العمداء خالد عبد الحميد رئيس المباحث، وحازم حسن وكيل المباحث، وأشرف عبد السلام رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، والمقدم حازم خيرى مفتش المباحث، والرائد محمود الشحيمى رئيس مباحث شبراخيت، تمكن من القبض على عاطلين يذبحان الحمير ويبيعاها للمواطنين على أنها لحوم أبقار.

جاء ذلك بعد تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية باتخاذ عاطلين من عزبة الجزار مسرحًا لمزاولة نشاطهما فى ذبح الحمير وسلخها وتقطيعها، وبيعها للمواطنين مستغلين ارتفاع أسعار اللحوم .

تشكل فريق بحث بقيادة المقدم حازم خيرى مفتش المباحث والنقيبان ثروت قداح ومحمد عبد القادر معاونى المباحث لإجراء التحريات اللازمة حول المتهمين وعن طبيعة عملهما، وأثبتت التحريات أن أحد هما يعمل فى تجارة الجلود، فتحرر المحضر رقم 12231 جنايات شبراخيت لسنة 2015 .

وأكد اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيقود حملة مكبرة بالاشتراك مع ضباط مباحث التموين ومديرتى الصحة والطب البيطرى، للكشف على اللحوم المعروضة بمختلف الأسواق خاصة شبراخيت.

وفى السياق ، أكد المهندس محمد عصر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن هناك حملات تموينية مكثفة لرجال مباحث التموين، برئاسة محمد إبراهيم سليمان مديرعام تموين شبراخيت وخالد عبد الله الكومى تحت إشرافه بالتعاون مع مديرتى الصحة والطب البيطرى، للكشف على اللحوم المعروضة بمختلف الأسواق خاصة بمدينة شبراخيت .

وأوضح وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن ذبح أى حمار يستلزم بداية تصريح من حديقة الحيون بذبحه واعتماد هذا التصريح من الهيئة العامة للحجر الطبى التابعة لوزارة الزراعة، بحيث يكون مصدر تصدير لحوم الحمار معلوما كغذاء للأسود والنمور وباقى الحيوانات المفترسة .

وأشار إلى أن المتهمين وجهت إليهم تهمتان، هما الغش التجارى وذبح حيوانات خارج المجزر وليس مصرح بذبحها إلا بتصريح من حديقة الحيوان.

وأكد المهندس محمد عصر، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، أن تقرير الطب البيطرى اكد عنالعثور على 5 حمير مذبوحة حيويا 2 منها مسلوخة، و3 مذبوحة ومقيدة الأيدى الأمامية وغير مبتورة البطن، مع وجود آثار دماء على الطريق فى حدود 100 متر ما يرجح ذبح عدد كبير من الحمير وأوصى تقرير الطب البيطرى بدفن الحيوانات حفاظا على الصحة العامة.

- بالصور.. "عدوى ذبح الحمير" تنتقل للبحيرة.. ضبط عاطلين يحاولان بيع لحومها للمواطنين على أنها أبقار.. تقرير الطب البيطرى: العثور على 5 حمير مذبوحة وآثار لدماء حديثة.. وحملات تموينية مكبرة على الأسواق