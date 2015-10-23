منظمة الصحة العالمية بصدد إعلان لحم الخنزير واللحوم المعالجة مسببة للسرطان

ذكرت، اليوم الجمعة، صحيفة الاندبندنت البريطانية، أن منظمة الصحة العالمية بصدد الإعلان عن أن لحم الخنزير «المملح» والسجق وبعض اللحوم المعالجة الأخرى، تسبب الإصابة بمرض السرطان.

وأشارت الصحيفة –في سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني– إلى أن «اللحوم الحمراء» من المتوقع أيضا أن يتم إدراجها ضمن قائمة المواد التي تتسبب في إصابة الإنسان بالسرطان.

ولفت مصدر، لم تكشف الصحيفة عن هويته، إلى أن تلك النتائج كان من المتوقع أن يتم الإعلان عنها، يوم الاثنين، مع إدراج «اللحوم المعالجة» على نفس فئة السجائر والكحوليات ومادة الأسبستوس.

ورصدت «الإندبندنت» ما ذكره الموقع الإلكتروني (للخدمة الصحية الوطنية) في انجلترا: أن “هناك دليلا يظهر احتمالية وجود صلة بين تناول اللحوم الحمراء والمعالجة وخطر الإصابة بمرض سرطان القولون, وأن الأشخاص الذين يتناولون كمية كبيرة من هذه اللحوم معرضون لخطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة أكبر من الذين يتناولون كميات قليلة منها”.

ويشير صندوق أبحاث السرطان العالمية” إلى إن هناك دليلا قويا على أن تناول كمية كبيرة من هذه الأطعمة (اللحوم الحمراء والمعالجة) يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون.

وعلى صعيد متصل, أعرب مزارعو وصانعو “الأطعمة المعالجة” عن تخوفهم من تأثر المبيعات بإدراج منظمة الصحة العالمية, اللحوم المعالجة ضمن قائمة المواد المسببة للسرطان.

ا ش ا