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عادات غذائية خاطئة للشعوب العربية تسبب السكر.. منها: الكبسة والتمور

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عادات غذائية خاطئة للشعوب العربية تسبب السكر.. منها: الكبسة والتمور عادات غذائية خاطئة للشعوب العربية تسبب السكر.. منها: الكبسة والتمور
مرض السكر أحد الأمراض الذى يعانى منها أغلب الشعوب العربية بسب العادات الغذائية غير الصحية نظرا لأن أغلبها يحتوى على والنشويات بالتالى تزيد من خطر إصابتهم بمرض السكرى.

أسباب مرض السكر


>قال الدكتور إبراهيم سلامة المنسق العام لعيادات الوطنى بالسعودية، إن مرض السكر من الأمراض التى يصاب بها البعض بسبب الضغوط الحياتية، ذلك غير الاستعداد الجسم لأسباب تتعلق بالوراثة.

مرض السكرى طبيعته تعايشى لا يشفى منه


>ويستكمل د. إبراهيم قائلا "يعتبر مرض السكر من الأمراض التى تعالج ولا يشفى منها تماما، لذلك فهى تندرج تحت الأمراض المزمنة إلا فى حالات معينة كحالة الإصابة بالسكر المؤقت وينتهى المرض بمجرد علاج السبب".

أسباب الإصابة بالسكرى فى المجتمعات العربية


>ويتابع د. إبراهيم قائلا "تختلف أسباب الإصابة بمرض السكرى فى عن بسبب العادات الغذائية المرتبطة بثقافة البلد، فعلى سبيل المثال الإفراط فى تناول أنواع التمور المختلفة التى تتميز بها وكذلك تناول الكبسة الطعام الشعبى للسعوديين الغنية بالدهون والنشويات".

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مصر 365

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