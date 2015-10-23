اكبر وسيطر..لو فاكر أن ده دليل على شخصيتك القوية تبقى غلطان

أخصائى نفسى: القسوة ليست دليلا على قوة الشخصية

>هناك العديد من المعتقدات الخاطئة حول أنماط الشخصيات، وهناك بعض الأقاويل التى تدور حول الشخصية القوية، التى يعتقد الكثيرون أن أصحابها يتميزون بالسيطرة والقوة والصلابة والقسوة فى بعض الأحيان، ولا يعون أنهم مثمرون ومتطورون فى حياتهم اليومية. صفات الشخصية القوية

>فى هذا السياق، يشير الدكتور محمد على أخصائى الطب النفسى، أن الشخصية القوية تتميز بالحكمة والقدرة على الإبداع والنمو والتطور والتخلص من السلبيات فى حياته وشخصيته، والتى تتميز بالقدرة على الاختيار الصائب وتوقع المستقبل والتفرقة بين الخير والشر وفهم الأخريين. لو فاكر أن سيطرتك دليل على شخصيتك القوية تبقى غلطان

>ويتابع أخصائى الطب النفسى، أن الكثير يعتقد أن الشخصية القوية تتميز بالتصلب فى الرأى والسيطرة على المقربين منهم، ومسيطرين بالتخويف والإرهاب وليس بقوة شخصيتهم، لأن هذه السمة تعد دليل على ضعف الشخصية. تعرف على شرطين للشخصية القوية

> وأخيرا يؤكد أخصائى الطب النفسى د.محمد، أن هناك شرطين أساسين للحصول على شخصية قوية وهما النمو والتطوير، وبهاتين الصفتين قد تكون حصلت على شخصية قوية ومثمرة فى نفس الوقت.

شبكةعيونالإخبارية

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