أخبار عاجلة

دراسة: جراحات استئصال المرارة قد لا تكون ضرورية في كثير من الأحيان -
هل ينمي الاستماع إلى الموسيقى الذكاء؟ -
محافظ القليوبية يلغي قرار وقف 3 جمعيات أهلية بكفر شكر -
الفرقاطة الروسية جريجوروفيتش تتوجه إلى سوريا -
الريال في مهمة صعبة أمام أتلتيكو.. وبرشلونة يراقب -
8 الصبح - السفير هاني خلاف حول الملف السوري والضربة الأمريكية التى تواجهت لقوات بشار الأسد -
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك.. اليوم السبت -
«الزراعة» تنظم ورشة تدريبية لتعزيز الأمن الغذائي -
8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مرشح بأسوان: لدى أفكار مبتكرة لتنفيذ مشاريع خاصة بالشباب

Google+ Print
مرشح بأسوان: لدى أفكار مبتكرة لتنفيذ مشاريع خاصة بالشباب مرشح بأسوان: لدى أفكار مبتكرة لتنفيذ مشاريع خاصة بالشباب
قال نجيب نصيف المرشح لجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية (فردي مستقل ) عن الدائرة الأولي بمحافظة أسوان أن من أبرز بنود برنامجه هو الاهتمام بتنفيذ مشاريع جديدة لتشغيل الشباب .

ولفت نصيف إلى أن لديه أفكار لتشغيل الشباب مستمدة من تجارب ناجحة اطلع عليها في بعض الدول الأوربية علي أن يتم تطبيقها بما يتناسب مع المجتمعات المحلية بجانب مد مظلة التأمين الصحي لتشمل كافة المواطنين خاصة أهالي مناطق الجزيرة وأبو الريش الذين يعانون من الأمراض الناجمة عن ترعة كيما . وعدم إقتصار التأمين الصحي علي الموظفين والطلاب بجانب تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتقليل الفروق الغير المقبولة بين المواطنين.

وأضاف المرشح ان برنامجه يتضمن حلولا لضعف بالمرتبات وتوفير المسكن المناسب والصحي وتزويده بكافة الخدمات الأساسية وحل مشاكل المرافق المزمنة فضلا عن مناقشة قانون الخدمة المدنية و العمل جاهدا علي عدم تهميش الصعيد .

موضوعات متعلقة..
> - .. كبار السن يواصلون التصويت بلجان الانتخابات بإدفو

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو: مذيعة في قناة إسرائيلية تخرج عن طورها وتقول ردا على مجزرة خان شيخون وينكم يا عرب

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو والصور | تعرّف على إمكانيات ومواصفات الصاروخ “توماهوك” الذي استخدم في ضرب المواقع السورية فجر الجمعة

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه

بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه