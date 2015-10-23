مرشح بأسوان: لدى أفكار مبتكرة لتنفيذ مشاريع خاصة بالشباب

قال نجيب نصيف المرشح لجولة الإعادة في الانتخابات البرلمانية (فردي مستقل ) عن الدائرة الأولي بمحافظة أسوان أن من أبرز بنود برنامجه هو الاهتمام بتنفيذ مشاريع جديدة لتشغيل الشباب .

ولفت نصيف إلى أن لديه أفكار لتشغيل الشباب مستمدة من تجارب ناجحة اطلع عليها في بعض الدول الأوربية علي أن يتم تطبيقها بما يتناسب مع المجتمعات المحلية بجانب مد مظلة التأمين الصحي لتشمل كافة المواطنين خاصة أهالي مناطق الجزيرة وأبو الريش الذين يعانون من الأمراض الناجمة عن ترعة كيما . وعدم إقتصار التأمين الصحي علي الموظفين والطلاب بجانب تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية وتقليل الفروق الغير المقبولة بين المواطنين.

وأضاف المرشح ان برنامجه يتضمن حلولا لضعف بالمرتبات وتوفير المسكن المناسب والصحي وتزويده بكافة الخدمات الأساسية وحل مشاكل المرافق المزمنة فضلا عن مناقشة قانون الخدمة المدنية و العمل جاهدا علي عدم تهميش الصعيد .

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