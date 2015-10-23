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توقف حركة المعديات النيلية وسيارات النقل الثقيل بسبب الرياح الشديدة بالمنيا

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توقف حركة المعديات النيلية وسيارات النقل الثقيل بسبب الرياح الشديدة بالمنيا توقف حركة المعديات النيلية وسيارات النقل الثقيل بسبب الرياح الشديدة بالمنيا
توقفت حركة المعديات النيلية التي تقل المواطنين من الشرق الى الغرب ومراكب الصيد بسبب الرياح الشديدة المحملة بالاتربه التي تسود المنيا تسببت في حجب الرؤيا.

كما تسبب سوء الطقس في توقف سيارات النقل الثقيل علي الطرق السريعه خاصة الصحراوية والطريق الزراعي وكذلك السيارات ربع النقل التي تنقل المواطنين، خوفا من الحوادث مما تسبب في تكدس المواطنيين علي المواقف خاصة بمدينة المنيا والمراكز التسع .
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