ننشر صور براميل مواد يشتبه استخدامها فى المتفجرات بعرب شركس

حصل "اليوم السابع" على صور مخزن وبراميل يشتبه فى استخدامها لتصنيع المتفجرات بعد أن تم ضبطها داخل مصنع إسفنج بقرية عرب شركس التابعة لمركز القناطر بالقليوبية.

كانت أجهزة الأمن تمكنت مساء أمس الخميس من ضبط مواد تستخدم فى تصنيع القنابل والعبوات الناسفة وألقت القبض على عدد من الأشخاص يشتبه تورطهم فى عمليات إرهابية.

وأكد مصدر أمنى العثور على كمية من القنابل والأسلحة بأحد مخازن عرب شركس والقبض على صاحب مخزن المواد الكيماوية المشتبه فى استخدامها فى تصنيع المتفجرات.

وأضاف المصدر أنه تم انتداب المعمل الجنائى لفحصها وبيان مدى استخدامها فى تصنيع المواد المتفجرة من عدمه، وقال إن المضبوطات كانت فى مصنع إسفنج ملك أحد رجال الأعمال ووردت معلومات بأن المصنع يحوى مواد متفجرة.

وأشار المصدر الأمنى إلى أن هذه الحملة جاءت استكمالاً للحملة التى شنتها المديرية أمس الأول على منطقة زاوية النجار، بعد إطلاق أحد العناصر الإجرامية النار على القوات المتمركزة فيها ما أدى لمصرع طفلة عمرها 8 سنوات.



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