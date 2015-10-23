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العثور على طفلتين حديثى الولادة ملقاة فى الشارع أمام عيادة طبيب بالمحمودية

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العثور على طفلتين حديثى الولادة ملقاة فى الشارع أمام عيادة طبيب بالمحمودية العثور على طفلتين حديثى الولادة ملقاة فى الشارع أمام عيادة طبيب بالمحمودية
تلقى قبل قليل، اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من أمين شرطة سعيد أبو بكر رئيس نقطة شرطة مستشفى المحمودية العام من المواطن "صابر محمد عمارة" ومقيم كفر مليط دائرة مركز المحمودية، بالعثور على طفلتين حديثى الولادة أمام عيادة الدكتور سعيد حمادة الكائن بشارع الرشيدية دائرة المركز.

وعليه تم الانتقال والفحص، وتبين صحة ما جاء فى البلاغ وعثر على الطفلتين بذات المكان والحبل السرى مربوط لكل منهما بخيوط، وتم نقل الطفلتين إلى مستشفى المحمودية العام لملاحظتهما طبيا.

وبسؤال المبلغ أكد مضمون ما تقدم وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4536 لسنة 2015 وكلفت وحدة مباحث المحمودية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وجار العرض على النيابة.
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