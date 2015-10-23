"التعليم" تستجيب لشكوى طالبات الثانوى بالبحر الأحمر

وجه الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بمواجهة المشكلات التى تواجه العملية التعليمية، والعمل على حلها والاستماع إلى أى شكوى من الطلاب ودراستها واتخاذ الإجراءات المناسبة نحوها.

جاء هذا بناء على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية والصحف عن قيام طالبات الصف الثالث الثانوى بمدرسة على رفيع الثانوية بنات التابعة لإدارة غارب التعليمية بمحافظة البحر الأحمر بتنظيم وقفة احتجاجية فى محاولة لتوصيل عدد من المطالب إلى القيادات التعليمية.

وكان من بين هذه المطالب استلام الكتب الدراسية، وإلغاء قرار العشر درجات الخاصة بالسلوك والحضور، وإلغاء نسبة 30 % من الأسئلة الخاصة بمهارات التفكير، وتطبيق نظام المحاضرات، بالإضافة إلى تقليل ساعات اليوم الدراسى حيث يتم الانصراف الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، كذلك إلغاء قرار ترقية مدرستين بالمدرسة إلى التوجيه والإدارة التعليمية.

ولتوضيح الحقائق فإن الطالبات استلمن أجهزة التابلت ومحمل عليها جميع المناهج التعليمية، بالإضافة إلى استلام أسطوانة مدمجة محمل عليها المواد التعليمية، ومن ثم فأنه من يحصل على جهاز التابلت لا يتسلم الكتب الدراسية، حيث إن هذا يعد إهدارا للمال العام.

بالنسبة لإلغاء قرار 10 درجات الحضور والسلوك، فإن الوزارة تسعى لانضباط المنظومة التعليمية وعودة الطالب مرة أخرى للمدرسة، حيث إن هذه الدرجات تعد منحة مقدمة من الوزارة للطلاب، ولابد من استغلالها بشكل أفضل لتحقيق الهدف المنشود منها وهو إعادة الانضباط داخل المدارس، وخاصة أن قانون التعليم نص على ضرورة ألا تقل نسبة حضور الطالب عن 85% من العام الدراسى.

وبخصوص نسبة 30% من أسئلة الامتحان تتضمن مهارات البحث والتفكير، فإن هذا الإجراء يطبق فى العديد من الدول التى تقدمت فى مجال التعليم، حيث إن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الامتحانات وتحويلها من الاعتماد على الحفظ والتلقين إلى مهارات التفكير الابتكارى والبحث، ويتم تدريب الطلاب على ذلك.

واستجابة للطلب الخاص بتخفيض عدد ساعات اليوم الدراسى، فإن مديرة المديرية بالمحافظة قامت بإعطاء تعليمات بتطبيق نظام المحاضرات على أن يكون موعد الانصراف من المدرسة الساعة الثانية عشر والنصف.

وبخصوص المعلمتين اللتين تمت ترقيتهما، فقد قررت مديرة المديرية بعمل خط سير لهما فى المدرسة يومين فى الأسبوع.

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