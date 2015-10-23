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حماقي يلتقط الصور التذكارية مع طلاب “ستار أكاديمي” (صورة)

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كتبت: إنجي لطفي

حرص الفنان محمد حماقي، ضيف البرايم الثاني، من برنامج المسابقات الأشهر “ستار أكاديمي”، الذي تذيعه فضائية “سي بي سي”، على التقاط الصور التذكارية مع طلاب الأكاديمية، وذلك بعد زيارته لهم، ومشاهدته لتدريباتهم، التي تسبق حفل اليوم المقرر في التاسعة مساءًا.

وكثف طلاب “ستار أكاديمي” التمارين للبرايم الثاني، ليقدموا أجمل ما يملكون من مواهب فنية للجمهور، كما اجتمعوا مع النجم محمد حماقي في هذه التحضيرات وتعرفوا عليه شخصيًا، وتبادلوا الاحاديث المتعلقة بالبرايم معه، بالإضافة إلى الصورة التذكارية معه.

حضور حماقي لبرنامج “ستار أكاديمي” ليس الأول، بل سبق ذلك إطلالتين على مسرح البرنامج في الموسمين الرابع والعاشر منه. وخلال التدريبات والتمارين على أغنيات ولوحات البرايم، تعرف حماقي إلى الطلاب الـ 18 الذين سنودع منهم طالباً الليلة من بين النومينيز الثلاثة، رافاييل جبور، فاتن عبد الحميد ويوسف درويش. حناقي حرص قبل مغادرته للأكاديمية للاستعداد للبروفات النهائية لحفله، حرص على ان يلتقي بهيلدا خليفة مقدمة البرنامج في الكواليس، فتحدّثا والتقطا صورة معاً.

 

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