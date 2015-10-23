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افتتاح عدد من المشروعات ببلاط في الوادي الجديد

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افتتاح عدد من المشروعات ببلاط في الوادي الجديد افتتاح عدد من المشروعات ببلاط في الوادي الجديد

محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد

وضع اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، اليوم الجمعة، حجر الأساس لفرع جديد لبنك بمدينة بلاط، و أدى محافظ الاقليم، صلاة الجمعة بالمسجد الكبير بمدينة بلاط، يرافقه  المهندس صابر صقر رئيس المركز، وسيد عبد الرحيم نائب رئيس المركز ومدير إدارة الأوقاف بلاط، ومحمد ابراهيم سيد نائب مدير بنك عام أسيوط، وعدد من رجال بنك مصر بالداخلة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشباب بمركز ومدينة بلاط.

كما افتتح المحافظ  عدد من الطرق الداخلية، ووضع حجر أساس لسوق حضاري مطور ببلاط تسهيلاً لفرصة التسويق للسلع المختلفة داخل المركز.

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