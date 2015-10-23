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وزير التنمية اليمني: الأزمة سياسية وليست مذهبية

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وزير التنمية اليمني: الأزمة سياسية وليست مذهبية وزير التنمية اليمني: الأزمة سياسية وليست مذهبية

المتمردين في اليمن – أرشيفية

قال وزير التنمية المحلية اليمني، عبدالرقيب فتح، إن الأزمة في اليمن “سياسية وليست مذهبية”، لافتا إلى أن الميليشيات المتمردة تشن حربا تدميرية على مدينة تعز.

وأضاف الوزير اليمني، في لقاء على شاشة “سكاي نيوز عربية” أن: “ما يحدث في عدن هو مجرد قلاقل أمنية تقوم بها خلايا نائمة تابعة للميليشيات”.

وأوضح الوزير أن اليمنية ستعود لعدن التي حررتها القوات الشرعية والتحالف العربي من ميليشيات الحوثي وصالح، مشيرا إلى أن الوزراء عادوا إلى الرياض لترتيب أوضاعهم.

مؤكدًا أن الحكومة ناقشت مع قوات التحالف العربي فكرة إنشاء تحالف إغاثي تنموي، مضيفًا أن 21 مليون بحاجة  إلى إغاثة في اليمن وأن 12 مليون يمني بحاجة لرعاية صحية.

واتهم “فتح” المنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة بأنها مقصرة تجاه الشعب اليمني في تقديم المعونات الغذائية والدعم الإنساني للمحاصرين في تعز، مشيرا إلى طرق آمنة من عدن لتعز يمكن من خلالها إدخال المساعدات لوسط المدينة.

مشددًا على أنه لا يرى حسن نية لدى الميليشيات التسوية الأزمة، مطالبا الحوثيين بضرورة وتسليم أسلحتهم والتحول إلى حزب سياسي إذا أرادوا الانخراط في العملية السياسية.

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