مقتل وإصابة 18 متظاهرًا إثر سقوط قذائف على ساحة “الكيش” ببنغازي

لقى 4 متظاهرين مصرعهم وأصيب 14 آخرون جراء سقوط 8 قذائف هاون على متظاهرين، أثناء تظاهرة لهم تضامنا مع الجيش، بساحة الكيش بمدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء ببنغازي، فاديا البرغثي، وفقًا لما نقلته “أ ش أ” إن المستشفى استقبل مساء اليوم 4 قتلى و14 جريحا من المتظاهرين بساحة الكيش ببنغازي تضامنا مع الجيش والشرطة، جراء سقوط 8 قذائف هاون على الساحة غير معلومة المصدر.

وأضافت البرغثي أن القتلى وضعت جثامينهم بثلاجة المستشفى لعرضها على الطب الشرعي ،لافتة إلى أن الجرحى الـ 14 قدمت لهم الإسعافات الأولية، غادر منهم المستشفى 6 أشخاص وهناك 8 آخرون تحت الرعاية الطبية بالمستشفى.

يذكر أن مدينة بنغازي تشهد سقوط قذائف عشوائية أدت إلى مقتل العشرات من المدنيين.