مصرع 3 وإصابة آخرين في قصف استهدف محتجين في مدينة بنغازي

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب آخرين بجروح في قصف استهدف محتجين كانوا يشاركون في مظاهرة بمدينة بنغازي شرقي ليبيا، للتنديد بمقترح المبعوث الدولي، برناردينو ليون.

وقالت مصادر لـ”سكاي نيوز عربية” إن 4 قذائف سقطت على ساحة الكيش حيث تجمع المتظاهرون، مما أسفر عن سقوط 3 قتلى و10 جرحى.

ووفقًا للمصادر، فإن المتظاهرين خرجوا، للأسبوع الثالث على التوالي، منددين بمقترح ليون، وطالبوا الأمم المتحدة بالتمسك بالمسودة الموقعة عليها بالأحرف الأولى.

وقال الناشطون إن ليون خرق، بالأسماء التي اقترحها للحكومة، المسودة الموقع عليها بالأحرف الأولى خلال الحوار في مدينة الصخيرات المغربية، وأنه سمى شخصيات يعتبرها الليبيون “سببا في دمار البلاد”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة الى ليبيا اقترحت تشكيلة لحكومة وفاق وطني تهدف إلى انهاء النزاع، على أن تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين، تبدأ في 20 أكتوبر الحالي، الأمر الذي رفضه البرلمان.