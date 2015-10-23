د. إيناس شلتوت: جراحات السمنة غير مجدية للمرضى القدامى بالسكر

قالت الدكتورة إيناس شلتوت، رئيسة الجمعية العربية لدراسات السكر، إنه لوحظ مؤخرًا الترويج إعلاميًا لبعض عمليات جراحية لمرضى السكر المصابين بالسمنة المفرطة لتساعدهم على الشفاء من السكر والتخلص من البدانة وذلك غير صحيح بالمرة، نظرًا لأن مرضى السكرى الذين يعانون من الإصابة بالسمنة المفرطة لا يمكنهم الاستفادة من تلك الجراحات فعليا.

وتستكمل د. إيناس قائلة: "يتطلب إجراء هذه الجراحات أن يكون مريض السكر حديث الإصابة و لم يمر على إصابته بالسكرى أكثر من خمس سنوات".

وتتابع د. إيناس قائلة "أصبح مريض السكر مؤخرًا لديه وعى كبير حول كيفية التعايش مع مرضه وفهم طبيعته وذلك يرجع إلى الجهود التى تبذلها الجمعيات المتخصصة فى مجال تثقيف مرضى السكرى بمرضهم وكذلك الدور الذى يلعبه الإعلام بالتوعية والتعايش مع مرض السكر".

>وحذرت د. إيناس مرضى السكرى من الانسياق وراء من يروجون لعلاج السكر مستخدمين الخلايا الجذعية نظرًا لأنها غير مسموح بها حاليا، ولا تزال فى محل البحث والدراسة وغير معروف الآثار الجانبية لها.