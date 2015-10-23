الإفراط فى تناول المسكنات والوجبات السريعة أهم أسباب الإصابة بالكبد الدهنى

قال الدكتور محمد نجيب عبد الله أستاذ الأمراض الباطنة والجهاز الهضمى والكبد والمناظير بقصر العينى، إن جسم الإنسان يحتوى على 14 تريليون جرثومة أو جسم حيوى صغير يعيش فى الجهاز الهضمى وتعرف علميا باسم الميكروبيوتا أو الفلورا الحيوية، والتى تعمل على مساعدة الجسم فيما يتعلق بعمليات امتصاص الطعام واستكمال الهضم وإخراج الفضلات.

ويستكمل د. محمد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن اتباع بعض العادات الخاطئة والمعتقدات المرتبطة بثقافة المجتمع كاستعمال المضادات الحيوية والمسكنات بشكل مفرط عند الشعور بالتعب بدون استشارة الطبيب، وكذلك وتناول الوجبات السريعة الأطعمة والأغذية المليئة بالمواد الدهون والزيوت المهدرجة، يؤدى إلى اختلال فى التوازن الطبيعى للـ(ميكروبيوتا) وهو ما يعرف علميا بال(ديسبايوزيس) والذى ينتج عنه حدوث خلل يؤدى إلى زيادة فى امتصاص طاقة وسعرات حرارية إضافية من بقايا الطعام غير المهضوم، وكذلك حدوث تنشيط بعض المواد الالتهابية والتى تنتقل عن طريق الوريد البابى لخلايا الكبد أو الدورة الدموية لبقية الجسم.

ويتابع د. محمد قائلا: "تؤدى هذه التغيرات إلى زيادة حدوث السمنة وزيادة مرض السكرى وبالتالى ينتج عنها زيادة مستوى الدهون بالكبد ومنها الالتهاب الكبدى الدهنى الذى قد يؤدى إلى التليف الكبدى.