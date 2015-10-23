"الصحة العالمية" تتجه لإدراج اللحوم المصنعة ضمن مسببات السرطان

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن منظمة الصحة العالمية WHO على وشك إدراج لحم الخنزير المقدد والبرجر والسوسيس والبسطرمة واللحوم المصنعة بمختلف أنواعها، ضمن قائمة أكثر المواد المسببة للإصابة بالسرطان، جنباً إلى جنب مع السجائر والزرنيخ والأسبستوس والخمور.

الخطير أن اللحوم الحمراء الطازجة ستنضم أيضاً إلى موسوعة منظمة الصحة العالمية الخاصة بالمسرطنات، ولكن سيتم اعتبارها من المسببات الطفيفة للإصابة بالسرطان مقارنة ً باللحوم المصنعة.

وأكد التقرير أن تداعيات هذه النتائج سيكون خطيراً للغاية، وسيؤدى إلى حدوث تغييرات فى التوصيات الغذائية مع إضافة بعض التحذيرات على عبوات الأطعمة، لافتاً أن سرطان القولون يعد من أكثر الأورام التى تتسبب فيها اللحوم المصنعة، والتى تساهم فى وفاة أكثر من 150 ألف شخصاً سنوياً داخل المملكة المتحدة وحدها.

ومن المتوقع أن يصدر قرار منظمة الصحة العالمية باعتبار اللحوم المصنعة ضمن قائمة المواد المسرطنة، وذلك بعد انتهاء اجتماع فريق كبير من العلماء تم اختيارهم من 10 دول مختلفة، من ضمنهم المملكة المتحدة، وذلك لتقييم جميع الأدلة العلمية المتاحة حول أضرار اللحوم المصنعة.

نشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث والعشرين من شهر أكتوبر الجارى.