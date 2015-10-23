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فى ذكرى عاشوراء.. خليها عادة وكلها طول السنة هاتخس وسكرك يتظبط

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فى ذكرى عاشوراء.. خليها عادة وكلها طول السنة هاتخس وسكرك يتظبط فى ذكرى عاشوراء.. خليها عادة وكلها طول السنة هاتخس وسكرك يتظبط
اليوم هو ذكرى الاحتفال "بعاشوراء"، ويعد إعداد طبق العاشوراء هو أساس الاحتفال بهذه المناسبة.

ويتكون طبق العاشوراء من العديد من العناصر الغذائية الهامة التى يعشقها الكثيرون كالقمح والحليب والمكسرات، وهذه المكونات تحتوى على نسبة عالية من المنجنيز والألياف الهامة للجسم والماغنسيوم الهام لجسم الإنسان، هذا ما أكدته الدكتورة علا محمد أخصائية التغذية العلاجية.

وأضافت أخصائية التغذية العلاجية، أن طبق العاشوراء هو غذاء الحب الكامل وذلك يرجع إلى احتوائه على القمح، وهذا يعنى أن تناولك لهذا الطبق يحميك من الإصابة بالعديد من الأمراض، لاحتوائه على الحب الكامل.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، بعض الفوائد الهامة لصحتك فى حال استمرارك فى تناول طبق العاشوراء، ومنها:

- التخلص والقضاء على الوزن الزائد، لأنها تحتوى على نسبة عالية من الألياف التى تقضى على السمنة وتزيد من نسبة حرق .
>- تنظيم نسبة السكر والكولسترول فى الدم.
>- للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.
>- تقليل فرص الإصابة بالحصوات كالكلى والمرارة.
>- الوقاية من الإصابة بالإمساك ومشاكل الهضم.
>- تنظيم الجسم من السموم المتراكمة داخله.
>- الوقاية من سرطان الثدى.
>- مقاومة الإجهاد والشعور بالنشاط والحيوية.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، المقادير الصحية عند إعداد طبق العاشوراء ، وهى:
> كيلو حليب.

4 معالق من النشا.
> حفنة "قبضة اليد" من المكسرات.
> 2معلقة من الفانيليا.
> كيلو من القمح.
> كوب من القشطة.
> كوب من السكر أو حسب الرغبة.

طريقة الإعداد:

- وضع القمح فى الماء لمدة 12 ساعة.
>- يتم تصفية القمح صباحا ثم وضع ماء مرة أخرى عليه ووضعه على النار حتى يسلق.
>- نغلى الحليب ثم نضع القشدة ثم نضيفها إلى القمح الناضج.
>- نقلب المزيج باستمرار على نار هادئة، ثم نضيف السكر والفانيليا ثم النشا ويترك حتى يصبح قواما غليظا أو سميكا.
>- أخر خطوة عليك وضع المزيج فى الوعاء الخاص بالتقديم ووضع المكسرات عليه.
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مصر 365

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