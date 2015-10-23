"التدخين" يدمر بشرتك ويضعف أظافرك ويؤدى إلى تساقط الشعر

"التدخين" من أكثر العادات خطورة وانتشارا فى جميع المجتمعات على مر العصور، وهناك أنواع كثيرة له كالسجائر والشيشة ولكن الأضرار واحده.

وحول هذا أرسلت قارئة تسأل: أبلغ من العمر 32 عاماً وأدخن السجائر منذ أكثر من 10 سنوات، وسمعت أن التدخين له تأثير كبير على صحة البشرة والشعر، فما هى الأضرار الناتجة عن ذلك؟

فى هذا السياق، تجيب الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، مؤكدة أن التدخين بشكل عام سواء كان السجائر أو الشيشة يدمر الصحة على المدى البعيد وخاصة البشرة والشعر والأظافر.

>1- يصاب الجسم بضعف عام وخاصة فى الدورة الدموية الطرفية.>2- ظهور علامات الكبر على البشرة أى التجاعيد مبكرا.>3- على المدى البعيد يصاب الجلد بالحفاف.>4- تقصف وجفاف وتساقط الشعر.>5- تكسر الأظافر.>6- ومن المتعارف عليه تسببه فى بعض المشاكل الصحية كانسداد فى شرايين القلب والمخ، وضيق التنفس.