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فى العاصفة الترابية..تعرف على أهم 10 نصائح للحفاظ على صحتك

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فى العاصفة الترابية..تعرف على أهم 10 نصائح للحفاظ على صحتك فى العاصفة الترابية..تعرف على أهم 10 نصائح للحفاظ على صحتك
بسبب سوء الأحوال الجوية، وتعرض البلاد للعواصف الترابية الشديدة، قام "اليوم السابع" برصد أهم النصائح للحفاظ على صحتكم فى ظل هذا الطقس غير المستقر، والتى يقدمها دكتور حسن قاسم أخصائى الأمراض الصدرية، ومنها:
>1-ارتداء "الكمامات" التى تقلل وصول جزيئات التراب إلى الفم والأنف، وعليه تناول البخاخة التى تحتوى على موسعات الشعب الهوائية.
>2-إبعاد الأطفال عن هذه الأجواء وذلك للحد من تعرضهم للإصابة بنزلات البرد بعض الأمراض الفيروسية كالجديرى المائى وحمى النكاف والحصبة والحصبة الألمانى.
>3- وقد يتعرض الطفل أيضا للإصابة بعض الأمراض البكتيرية كالتهاب الحلق الفيروسى واللوزتين البكتيرى، ولذلك يجب الابتعاد عن هذا الطقس.
>4-شرب كميات كبيرة من الماء والعصائر.
>5-ارتداء نظارة كنوع من الحماية للعين.
>6- فى حالة النزول من المنزل عليك الاستحمام فور رجوعك، حتى تتخلص من آثار الأتربة التى تعرض لها طوال اليوم.
>7-ينصح بإغلاق جميع النوافذ لتجنب الأتربة، الاهتمام بنظافة الأسطح والأرضيات من الأتربة.
>8-الابتعاد عن الحلويات لأنها تساعد على الإصابة بالحساسية.
>9-الإكثار من تناول الخضروات والفواكه وخاصة الغنية بفيتامين سى.
>10- الابتعاد عن بعض الأطعمة كالبيض والفراولة فى حالة إصابتك بالحساسية بعد تناولهم.

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