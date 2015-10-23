متعب يكشف – حينما عنف جوزيه اللاعبين بعد الفوز على الإسماعيلي بسداسية

"تغلبنا على الإسماعيلي في ملعبه بستة أهداف دون رد والنتيجة كانت تعنيف مانويل جوزيه لنا" هكذا تحدث عماد متعب لاعب النادي الأهلي عن واقعة جمعته بالمدرب التاريخي للفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد سحق الإسماعيلي في المباراة الأخيرة من موسم 2005-2004 بسداسية دون رد وذلك بعد تتويجه رسميا بلقب الدوري آنذاك.

وتحدث متعب لقناة "سي بي سي" قائلا:"نحن اعتدنا في الأهلي على الفوز منذ أن دخلناه في أول يوم".

وأضاف"تغلبنا على الإسماعيلي في الإسماعيلية بستة أهداف دون رد، ولكن جوزيه بعد المباراة عنفنا كثيرا".

وتابع"جوزيه كان يرى أن لدينا فرصة رائعة لتحقيق نتيجة تاريخية سوف يتم تذكرها دائما فلماذا لا نحققه".

وأكمل حسام غالي لاعب الأهلي الحديث قائلا:"جوزيه كان دائما يريدنا أن يكون لدينا تفوق معنوي على منافسينا خاصة الزمالك والإسماعيلي".

وأضاف"هو كان يرى أن التاريخ سوف يذكر النتائج وليس مجرد النقاط الثلاث لذلك إذا كان أمامنا فرصة لتحقيق نتيجة كبيرة على أحد منافسينا فيجب أن نحققها وليس معنى إننا سجلنا هدفا أن نتراخى بل نعمل على زيادة النتيجة".